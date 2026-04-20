مسام ينزع 1.906 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل للعام 2026م، من انتزاع (1.906) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (68) لغمًا مضادًا للدبابات، و(9) ألغام مضادة للأفراد، و(1.815) ذخيرة غير منفجرة، و(14) عبوة ناسفة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (3) ذخائر غير منفجرة بمديرية خور مكسر، و(186) ذخيرة غير منفجرة بمديرية عدن، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق (3) ذخائر غير منفجرة بمديرية حيس، و(3) ألغام مضادة للدبابات بمديرية الخوخة، و(3) ألغام مضادة للأفراد و(4) ألغام مضادة للدبابات و(1.007) ذخائر غير منفجرة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع الفريق (44) لغمًا مضادًا للدبابات و(76) ذخيرة غير منفجرة و(12) عبوة ناسفة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تم نزع لغمين مضادين للدبابات، ونزع الفريق (3) ألغام مضادة للأفراد و(12) لغمًا مضادًا للدبابات و(500) ذخيرة غير منفجرة في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق ذخيرة واحدة غيرة منفجرة بمديرية عسيلان، ولغمين مضادين للأفراد بمديرية بيحان، ونزع عبوتين ناسفتين في مديرية عين.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(6) ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغمين مضادين للدبابات و(32) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أبريل إلى (4.545) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (555.734) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين. وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.