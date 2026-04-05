مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل

أدخل مستشفى الملك فهد بالباحة، أحد مكونات تجمع الباحة الصحي، تقنية طبية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل، تعتمد على حقن الأنسجة الدهنية الذاتية المُعالجة مجهريًا؛ بهدف تخفيف الألم، وتحفيز التعافي، وتحسين كفاءة الحركة.
وأوضح التجمع أن التقنية تُستخدم لعلاج خشونة المفاصل وإصابات الغضاريف، وتُعد خيارًا آمنًا لاعتمادها على أنسجة ذاتية؛ مما يقلل من احتمالية المضاعفات، ويسهم في تسريع التعافي وتأخير الحاجة إلى التدخلات الجراحية التقليدية.
وأكد أن إدخال هذه التقنية يأتي ضمن جهود تطوير الخدمات التخصصية، ورفع جودة الرعاية الصحية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.