Icon

جمعية مساعي تطلق مبادرة “عيدكم أُلفة” لتعزيز الترابط المجتمعي في عيد الفطر Icon لقطات من زواج الأمير تركي بن سلمان Icon نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026 Icon هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران Icon #يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة Icon “أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة Icon الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين بجازان Icon وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

صحة وطب‎

مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل
المواطن - واس

أدخل مستشفى الملك فهد بالباحة، أحد مكونات تجمع الباحة الصحي، تقنية طبية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل، تعتمد على حقن الأنسجة الدهنية الذاتية المُعالجة مجهريًا؛ بهدف تخفيف الألم، وتحفيز التعافي، وتحسين كفاءة الحركة.
وأوضح التجمع أن التقنية تُستخدم لعلاج خشونة المفاصل وإصابات الغضاريف، وتُعد خيارًا آمنًا لاعتمادها على أنسجة ذاتية؛ مما يقلل من احتمالية المضاعفات، ويسهم في تسريع التعافي وتأخير الحاجة إلى التدخلات الجراحية التقليدية.
وأكد أن إدخال هذه التقنية يأتي ضمن جهود تطوير الخدمات التخصصية، ورفع جودة الرعاية الصحية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

