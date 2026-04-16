مشاهد بديعة لشلال ذيخين شرق حائل

شهدت منطقة حائل، خاصة المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، مشاهد طبيعية خلابة بعد هطول الأمطار الأخيرة، حيث تحول شلال ذيخين إلى لوحة فنية ساحرة.

هطول الأمطار على حائل

ويقع الشلال ضمن جبال سلمى، ويجذب عشاق الطبيعة والمصورين الذين توافدوا لتوثيق جمال المياه المتدفقة بقوة على التكوينات الصخرية.

وتحولت الشعاب والأودية المحيطة بالشلال إلى ينابيع مائية جارية، وسط خضرة نادرة كسبت الجبال بعد الأمطار، مما أضفى على المكان أجواء هادئة ومنعشة.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداولة تدفق المياه بكثافة من أعلى الجبال، في مشهد يعكس روعة الطبيعة السعودية بعد موسم الأمطار.

ويُعد شلال ذيخين أحد المواقع السياحية الموسمية البارزة في حائل، حيث يزداد جماله بشكل كبير عقب هطول الأمطار.