بعد هطول الأمطار

مشاهد بديعة لشلال ذيخين شرق حائل

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة حائل، خاصة المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، مشاهد طبيعية خلابة بعد هطول الأمطار الأخيرة، حيث تحول شلال ذيخين إلى لوحة فنية ساحرة.

هطول الأمطار على حائل

ويقع الشلال ضمن جبال سلمى، ويجذب عشاق الطبيعة والمصورين الذين توافدوا لتوثيق جمال المياه المتدفقة بقوة على التكوينات الصخرية.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء 

أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء 

لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك

لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك

وتحولت الشعاب والأودية المحيطة بالشلال إلى ينابيع مائية جارية، وسط خضرة نادرة كسبت الجبال بعد الأمطار، مما أضفى على المكان أجواء هادئة ومنعشة.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداولة تدفق المياه بكثافة من أعلى الجبال، في مشهد يعكس روعة الطبيعة السعودية بعد موسم الأمطار.

ويُعد شلال ذيخين أحد المواقع السياحية الموسمية البارزة في حائل، حيث يزداد جماله بشكل كبير عقب هطول الأمطار.

إقرأ المزيد

أمطار على معظم المناطق.. احذروا تجمعات السيول وعبور الأودية
السعودية

أمطار على معظم المناطق.. احذروا تجمعات السيول...

السعودية
لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك
السعودية

لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك

السعودية
أمطار متوسطة على محافظة شرورة حتى الـ 11 مساء
السعودية

أمطار متوسطة على محافظة شرورة حتى الـ...

السعودية
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
السعودية

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان

السعودية
هطول أمطار الخير على الأحساء
السعودية

هطول أمطار الخير على الأحساء

السعودية
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الرياض
السعودية

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الرياض

السعودية
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء 
السعودية

أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى...

السعودية
تنبّيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
السعودية

تنبّيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على...

السعودية