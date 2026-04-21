قوات أمن الحج تضبط مقيماً لنقله وافداً مخالفاً من حاملي التأشيرات Icon ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني.. والحصار سيستمر Icon دوري أبطال آسيا.. ماتشيدا الياباني يهزم شباب الأهلي الإماراتي ويتأهل للنهائي Icon بموافقة الملك سلمان.. إقامة مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الثانية لدول قارة أفريقيا بالسنغال Icon سلمان للإغاثة يوزّع (1.132) سلة غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة Icon لقطات لهطول أمطار الخير على الجبيل Icon جامعة جازان تحصل على اعتماد أكاديمي دولي لعدد من برامجها العلمية Icon مصادر أمريكية: تعثر المفاوضات بين أمريكا وإيران Icon نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم Icon #يهمك_تعرف | مواعيد تسجيل اختبار القدرة المعرفية الرقمي 1447هـ Icon

بسبب الحصار في مضيق هرمز

مصادر أمريكية: تعثر المفاوضات بين أمريكا وإيران

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٠ مساءً
أفاد مسؤولون مطلعون بأن الحصار الأميركي المفروض على مضيق هرمز ساهم في زيادة حالة الغموض التي تحيط بالجولة الثانية المرتقبة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب المصادر، كانت طهران قد أرسلت في وقت سابق إشارات غير علنية إلى واشنطن تفيد باستعدادها لإيفاد فريق تفاوضي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لاستئناف المحادثات، مع توقعها أن يقود نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وفد واشنطن مجددًا وفقا لشبكة “سي إن إن” الأميركية .

وأشارت إيران إلى أنها ستوفد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لقيادة فريقها التفاوضي، وهو الذي ترأس الجولة السابقة من المحادثات، في حال مشاركة فانس.

إلا أن الموقف الإيراني تغيّر لاحقًا، حيث أبلغت طهران الوسطاء أن رفع الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية يُعد شرطًا أساسيًا قبل استئناف أي مفاوضات مباشرة جديدة.

ويُعد هذا الشرط أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر العملية التفاوضية حتى الآن، إذ أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن أيًا من أعضاء الوفد الأميركي — بمن فيهم فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر — لم يغادروا الولايات المتحدة حتى الآن.

وفي مقابلة صباح الثلاثاء، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشددًا واضحًا بشأن إعادة فتح الممر البحري دون اتفاق نهائي. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة CNBC: “لن نفتح الممر البحري حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي”.

إيران: لم نتخذ بعد قرارًا بشأن حضور المحادثات مع واشنطن
وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن إدارة ترامب لحرب إيران
ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا
رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار
الهند تحتج على إطلاق قوات إيرانية النار على سفينتين بـ مضيق هرمز
ترامب: اعترضنا سفينة كانت تحمل هدية من الصين لـ إيران
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم
