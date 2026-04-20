مصرع 23 عاملًا وإصابة آخرين بانفجار مصنع للألعاب النارية في الهند

لقي 23 عاملًا حتفهم وأصيب آخرون في انفجار مصنع للألعاب النارية في منطقة فيرودوناجار بولاية تاميل نادو الهندية.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية، فإن الانفجار وقع الليلة الماضية في مصنع بقرية كاتنارباتي عندما كان العمال يتعاملون مع المواد الكيميائية المستخدمة في الألعاب النارية.

وذكر مسؤولون محليون أن الانفجار نجم على الأرجح عن احتكاك المواد الكيميائية، مما أدى إلى انهيار عدة أسطح في المصنع.