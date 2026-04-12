تشير المعطيات إلى وجود خلافات قائمة بينها وبين طليقها

مصر.. سيدة تنهي حياتها من الطابق الـ 13 في بث مباشر

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في مصر، اليوم الأحد، مقطع فيديو، لإحدى السيدات وتدعى “بسنت”، تظهر فيه في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية وهي تقف في شرفة شقتها، وتستعد لإنهاء حياتها، فيما تظهر التعليقات مناشدات الرواد بإثنائها عن الإقدام على ذلك ولكن دون جدوى.

وتبين من التعليقات على مقطع البث المباشر أن السيدة تقيم في الطابق الثالث عشر بعقار يقع بمنطقة سموحة، وسط مدينة الإسكندرية، وتشير المعطيات إلى وجود خلافات قائمة بينها وبين طليقها، وهو ما ظهر جلياً في الكلمات التي قالتها قبل الواقعة.

وكان آخر ما قالته صاحبة الفيديو المتداول: “حسبي الله في الغيبة والنميمة ورمي الناس بالباطل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترضت أنه يكون سندي وملقيتهوش”، وبعد ذلك اعتلت صاحبة الفيديو سور الشرفة وقفزت، مع وجود صوت ارتطام.

بينما كان آخر ما كتبته صاحبة القصة على صفحتها الشخصية : “خلوا بالكم من أولادي”.

من جانبها تعكف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية اليوم على إجراءات التحري والتحقق بشأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر سيدة تُقدِم على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من شرفة مرتفعة في إحدى البنايات السكنية.

 

