“معاذ الشيخ” ينال الدكتوراه في توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة السمعة المؤسسية

حصل معاذ بن عبد الله الشيخ على درجة الدكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعد مناقشة رسالته العلمية التي تناولت توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة السمعة المؤسسية، متخذةً من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي عينةً للدراسة.

وركزت الرسالة على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الاتصال المؤسسي، وإسهامه في تعزيز السمعة المؤسسية للشركات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الرقمية.

ويمتلك الشيخ خبرة واسعة في المجال الإعلامي؛ إذ بدأ مسيرته محرراً صحفياً في صحيفة «المدينة»، ثم عمل في النشر الإلكتروني بصحيفة «الجزيرة»، قبل انتقاله إلى صحيفة «شمس» محرراً في القسم الاقتصادي.

كما خاض تجربة العمل التلفزيوني، حيث عمل معداً في برنامج «محطات» على القناة السعودية، ثم معداً ومذيعاً ميدانياً في برنامج «صباح السعودية». وواصل مسيرته في القناة الاقتصادية السعودية من خلال برنامج «المرصد اليومي»، حيث تدرج من مدير للإعداد إلى رئيس للتحرير ثم مقدماً للبرنامج.

وصدر للشيخ كتاب بعنوان «النقد الإعلامي.. الأسس العلمية واستراتيجيات التعامل»، والذي يُدرّس حالياً في عدد من الجامعات السعودية. ويشغل حالياً منصب مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة.