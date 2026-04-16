Icon

وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية Icon السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي Icon “إرشاد الحافلات” يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم الحج Icon ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة Icon لقطات لهطول أمطار الخير على القصيم Icon السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon جامعة طيبة تُعلن بدء التقديم على برنامج ماجستير طب الأسنان التعويضي Icon الأهلي يلاقي جوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

المجتمع

“معاذ الشيخ” ينال الدكتوراه في توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة السمعة المؤسسية

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصل معاذ بن عبد الله الشيخ على درجة الدكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعد مناقشة رسالته العلمية التي تناولت توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة السمعة المؤسسية، متخذةً من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي عينةً للدراسة.

وركزت الرسالة على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الاتصال المؤسسي، وإسهامه في تعزيز السمعة المؤسسية للشركات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الرقمية.

ويمتلك الشيخ خبرة واسعة في المجال الإعلامي؛ إذ بدأ مسيرته محرراً صحفياً في صحيفة «المدينة»، ثم عمل في النشر الإلكتروني بصحيفة «الجزيرة»، قبل انتقاله إلى صحيفة «شمس» محرراً في القسم الاقتصادي.

كما خاض تجربة العمل التلفزيوني، حيث عمل معداً في برنامج «محطات» على القناة السعودية، ثم معداً ومذيعاً ميدانياً في برنامج «صباح السعودية». وواصل مسيرته في القناة الاقتصادية السعودية من خلال برنامج «المرصد اليومي»، حيث تدرج من مدير للإعداد إلى رئيس للتحرير ثم مقدماً للبرنامج.

وصدر للشيخ كتاب بعنوان «النقد الإعلامي.. الأسس العلمية واستراتيجيات التعامل»، والذي يُدرّس حالياً في عدد من الجامعات السعودية. ويشغل حالياً منصب مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

