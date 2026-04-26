معلومات عن مطلق النار بحفل البيت الأبيض.. يعمل مدرسًا ومطورًا لألعاب الفيديو

أوضحت شبكة “سي إن إن”، الأمريكية أن المشتبه به في إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض يعمل مدرسا ومطورًا لألعاب الفيديو بجنوب كاليفورنيا.

وأضافت أن المشتبه به في حادث إطلاق النار ليس لديه أي سجل جنائي، وتم اعتقاله بعد الحادث مباشرة.

ووقع مساء أمس، السبت 25 أبريل 2026 حادث أمني خطير خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي الذي أقيم في فندق واشنطن هيلتون بالعاصمة الأمريكية، حيث اقتحم مشتبه به مسلح بأسلحة نارية وسكاكين منطقة التفتيش الأمني خارج القاعة الرئيسية، وأطلق النار باتجاه أحد عناصر الخدمة السرية، مما أدى إلى إصابة الضابط برصاصة في السترة الواقية من الرصاص دون إصابات خطيرة.

حالة من الذعر

انتشرت حالة من الذعر داخل القاعة الكبرى، حيث اختبأ العديد من الضيوف تحت الطاولات، وسُمع دوي عدة طلقات نارية. تم إجلاء الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، ونائب الرئيس جي دي فانس، وعدد من كبار المسؤولين بسرعة فائقة تحت حماية مشددة من الخدمة السرية. وكان من بين المُجلين وزير الدفاع (وزير الحرب) بيت هيغسيث، الذي شوهد وهو يغادر القاعة محاطاً بالحراسة.

ألغي الحفل رسمياً بعد الحادث، وأكد الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي لاحق أن جميع المحميين بخير، مشيداً بشجاعة عناصر الخدمة السرية.

ويُعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة التهديدات الأمنية التي تواجهها الإدارة الأمريكية، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المشتبه به.