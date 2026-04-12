معيلة الوطني.. 25 مليون م² من الوجهات الطبيعية الخضراء في قلب الشمالية

يشهد متنزه معيلة الوطني في منطقة الحدود الشمالية تحولًا نوعيًا جعله نموذجًا بارزًا للمشاريع البيئية المستدامة، وذلك في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ليغدو اليوم وجهة طبيعية واعدة تنبض بالحياة والجمال.

ويمتد المتنزه على مساحة إجمالية تتجاوز 25 مليون متر مربع، موزعة على ثلاثة مواقع رئيسة، تشمل “معيلة 1″ بأكثر من 14 مليون متر مربع، و”معيلة 2″ بنحو 6 ملايين متر مربع، و”معيلة 3” بأكثر من 5 ملايين متر مربع، ما يعكس حجم المشروع وأهميته البيئية في المنطقة، ضمن نطاق إشراف وتطوير المركز.

وشهد المتنزه خلال السنوات الماضية عمليات تطوير واسعة قادها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضمن جهوده لإعادة تأهيل البيئة الطبيعية وتعزيز الغطاء النباتي، حيث يجري تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والبنية التحتية، تشمل إنشاء مبانٍ خدمية، وتنفيذ شبكات مياه، وتجهيز أكثر من 50 جلسة مخصصة للزوار، إلى جانب إنشاء أكثر من 5 دورات مياه، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار وتهيئة الموقع لاستقبالهم.

وفي جانب التأهيل البيئي، نفّذ المركز تجارب متعددة خلال العامين الماضيين شملت نثر البذور واستزراع أنواع نباتية متنوعة، إضافة إلى إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي، وقد أسهمت هذه الجهود في إعادة انتشار النباتات المحلية وتحسين جودة الغطاء النباتي وتعزيز الهوية البيئية للمتنزه، كما تم تشجير أكثر من 150 ألف شجرة في موقع “معيلة 1″، وزراعة نحو 50 ألف شتلة إضافية في موقع “معيلة 2″، في إطار برامج المركز لتنمية الغطاء النباتي.

ويتميز المتنزه بتنوع نباتي غني، يضم نباتات مزروعة ومعاد تأهيلها مثل السدر البلدي، والطلح، والغضا، والديدحان، والأقحوان إلى جانب أكثر من 12 نوعًا من النباتات الرعوية، إضافة إلى النباتات الطبيعية المنتشرة في الموقع مثل الشيح والقيصوم والنباتات المعمّرة، فضلاً عن النباتات الموسمية مثل الحميض والسمح، التي تنمو بعد هطول الأمطار، مما يضفي على المتنزه مشاهد طبيعية متجددة على مدار العام، ضمن منظومة بيئية يعمل المركز على حمايتها واستدامتها.

وفي إطار تحقيق التوازن البيئي، طبّق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نظام تنظيم الرعي داخل المتنزه، من خلال إدخال الماشية وفق آليات مدروسة وتنظيم فترات الرعي، بما يسهم في تهوية التربة وتحفيز تجدد النباتات والحد من النباتات الجافة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على استدامة الغطاء النباتي وجودته.

ويُعد متنزه معيلة الوطني أحد المشاريع الاستثمارية البيئية الواعدة التي يعمل المركز على تطويرها، حيث طُرحت فرص استثمارية لمواقعه الثلاثة، ويجري العمل على استكمال إجراءات الترسية والتعاقد، بما يدعم تطوير وتشغيل المتنزه وفق نماذج استثمارية طويلة الأمد، تسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز الجاذبية السياحية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ويجري حاليًا استكمال تجهيز المتنزه بإشراف المركز ليكون مهيًأ لاستقبال الزوار خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يشكّل وجهة بيئية وسياحية بارزة في منطقة الحدود الشمالية، ونموذجًا ناجحًا في إعادة تأهيل البيئات الطبيعية، ورافدًا مهمًا لتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية وجودة الحياة.

ويجسد متنزه معيلة الوطني تجربة متكاملة يقودها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تجمع بين الحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي، والاستثمار المستدام، بما يعكس الجهود الوطنية المتواصلة في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيئي في مختلف مناطق المملكة.