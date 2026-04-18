مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من مدينة أنقرة التركية Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من مدينة أنقرة التركية Icon مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا Icon المركزي الروسي يُخَفِّض أسعار الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" في باكستان Icon رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة حائل Icon سيول وعواصف رعدية تضرب نيوزيلندا Icon تعليم المدينة المنورة يدعو الطلاب والطالبات للالتحاق ببرنامج "إتقان التحصيلي" Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من ماليزيا Icon طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة ماطق Icon

عبر مطار جناح الدولي

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في باكستان

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار جناح الدولي بكراتشي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

