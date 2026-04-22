مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من سورابايا بإندونيسيا

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من سورابايا بإندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

غادرت أولى رحلات مستفيدي مبادرة “طريق مكة” من مدينة سورابايا بجمهورية إندونيسيا اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار جواندا الدولي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

