مفاجأة من الأمير الوليد بن طلال لجماهير الهلال قبل مباراة ضمك

فاجأ صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال جماهير نادي الهلال بمبادرة كريمة، قبل مواجهة الفريق أمام ضمك ضمن منافسات الجولة القادمة من دوري روشن للمحترفين.
وقرر الأمير الوليد بن طلال تحمل نصف قيمة تذاكر مباراة الهلال وضمك، التي ستقام على أرضية ملعب المملكة أرينا.
وتأتي هذه الخطوة لتكرار ما قام به سموه قبل مباراة الخلود في الجولة الماضية، في إشارة واضحة إلى دعمه الدائم للجماهير الزرقاء.
ويأمل الأمير الوليد من خلال هذه المبادرة في مصالحة الجماهير بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب الخسارة في المباراة الأخيرة التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
ويستعد نادي الهلال حالياً لخوض نهائي كأس الملك أمام الخلود، والذي يُنتظر أن يقام يوم 23 أبريل الجاري على أرضية ملعب الإنماء.
وتُعد هذه المواجهة فرصة ذهبية للزعيم لتعويض الإخفاق الآسيوي والمنافسة على لقب محلي جديد.
وتعكس مبادرة الأمير الوليد بن طلال روح الولاء والانتماء للنادي، وتساهم في تعزيز الحضور الجماهيري لدعم الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.