مقترح باكستاني.. الولايات المتحدة وإيران تعقدان جولة مفاوضات جديدة في وقت لاحق

أفادت تقارير إعلامية بأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان ستُستأنف في وقت لاحق اليوم الأحد، وذلك عقب جولة مفاوضات مكثفة استمرت نحو 15 ساعة.
وأوضحت التقارير أن الجولة الأولى من المحادثات، التي وصفت بـ”الماراثونية”، اختُتمت بعد نقاشات مطولة بين الجانبين، على أن تُعقد جولة جديدة لاستكمال البحث في القضايا العالقة.
من جانبها أشارت وكالة “تسنيم” الإيرانية إلى أن ملف مضيق هرمز لا يزال من أبرز نقاط الخلاف الحادة بين الوفدين، في ظل تباين المواقف بشأن عدد من القضايا الأمنية والاستراتيجية.
وأضافت أن المحادثات تتواصل رغم ما وُصف بمطالب أمريكية مرتفعة، في وقت يتمسك فيه الجانب الإيراني بموقفه، ما يعكس تعقيدات المسار التفاوضي بين الطرفين.
ولفتت إلى أن “المطالب المفرطة” للوفد الأمريكي عرقلت تقدم الفرق الفنية في التوصل إلى إطار مشترك للمفاوضات.