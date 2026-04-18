مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين في لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن جنديا فرنسيا قُتل وأُصيب 3 آخرون في هجوم على قوات حفظ السلام الأممية في لبنان.
وعرف ماكرون الجندي بأنه سيرجنت فلوريان مونتوريو من فوج المهندسين المظللين الـ17 من مونتوبان.
وكتب ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي “كل شيء يشير إلى أن حزب الله هو المسئول عن هذا الهجوم. تطالب فرنسا السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على هؤلاء المسئولين وأن تتحمل مسئوليتها إلى جانب يونيفيل، بعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان”.