مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين في لبنان

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٥ مساءً
مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين في لبنان
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن جنديا فرنسيا قُتل وأُصيب 3 آخرون في هجوم على قوات حفظ السلام الأممية في لبنان.

وعرف ماكرون الجندي بأنه سيرجنت فلوريان مونتوريو من فوج المهندسين المظللين الـ17 من مونتوبان.

قد يهمّك أيضاً
الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني

الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني

 ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

 ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

وكتب ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي “كل شيء يشير إلى أن حزب الله هو المسئول عن هذا الهجوم. تطالب فرنسا السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على هؤلاء المسئولين وأن تتحمل مسئوليتها إلى جانب يونيفيل، بعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان”.

 

الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني
السعودية

الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد...

السعودية
عون يبحث مع روبيو وقف النار بلبنان ويرفض الحديث مع نتنياهو
العالم

عون يبحث مع روبيو وقف النار بلبنان...

العالم
بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد ودعم مسار سياسي في لبنان
العالم

بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد...

العالم
 ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
العالم

 ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين...

العالم