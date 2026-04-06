مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

وسط التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بتصفية قادة إيران، أفادت مصادر إيرانية اليوم الاثنين بمقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، مجيد خادمي.

وأضافت المصادر، أن رئيس استخبارات الحرس الثوري قُتل في غارة أمريكية إسرائيلية فجر اليوم الاثنين، وفقا لـ”العربية”.