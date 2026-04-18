الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مدينة أنقرة التركية Icon مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا Icon المركزي الروسي يُخَفِّض أسعار الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في باكستان Icon رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة حائل Icon سيول وعواصف رعدية تضرب نيوزيلندا Icon تعليم المدينة المنورة يدعو الطلاب والطالبات للالتحاق ببرنامج “إتقان التحصيلي” Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا Icon طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة ماطق Icon

مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ مساءً
مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم السبت، أن رجلًا لقي حتفه إثر انفجار قوي في نفق للمشاة في بلدة فولكلينجن غرب ألمانيا بالقرب من الحدود الفرنسية.

وأوضحت الشرطة أن أربعة رجال آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، من بينهم اثنان أصيبا بجروح مهددة للحياة.

وقالت الشرطة: “إن المحققين يعتقدون أن الانفجار نجم عن “عمل بشري”، دون تقديم مزيد من التفاصيل في البداية”.

وتلقت الشرطة العديد من الاتصالات الهاتفية بعد منتصف الليل بقليل للإبلاغ عن سماع انفجار قوي وشخص يطلب المساعدة، وفقًا لمتحدث باسم الشرطة.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على نفق المشاة أسفل الجسر، بينما يعمل المحققون على تحديد سبب الانفجار. ولم يتضح أيضًا نوع الجسم الذي انفجر.

يذكر أن فولكلينجن هي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع على بعد بضعة كيلومترات غرب مدينة ساربروكن.
