مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم السبت، أن رجلًا لقي حتفه إثر انفجار قوي في نفق للمشاة في بلدة فولكلينجن غرب ألمانيا بالقرب من الحدود الفرنسية.

وأوضحت الشرطة أن أربعة رجال آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، من بينهم اثنان أصيبا بجروح مهددة للحياة.

وقالت الشرطة: “إن المحققين يعتقدون أن الانفجار نجم عن “عمل بشري”، دون تقديم مزيد من التفاصيل في البداية”.

وتلقت الشرطة العديد من الاتصالات الهاتفية بعد منتصف الليل بقليل للإبلاغ عن سماع انفجار قوي وشخص يطلب المساعدة، وفقًا لمتحدث باسم الشرطة.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على نفق المشاة أسفل الجسر، بينما يعمل المحققون على تحديد سبب الانفجار. ولم يتضح أيضًا نوع الجسم الذي انفجر.

يذكر أن فولكلينجن هي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع على بعد بضعة كيلومترات غرب مدينة ساربروكن.

