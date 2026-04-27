مقتل وزير دفاع مالي في هجوم إرهابي

أعلنت ‌حكومة مالي مساء الأحد، مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا في هجوم إرهابي استهدف مقر إقامته يوم أمس.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة عيسى عثمان كوليبالي في بيان بثه التلفزيون الرسمي المالي، أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري اصطدمت بمقر إقامة كامارا في بلدة كاتي.

وأوضح كوليبالي أن اشتباكًا مسلحًا اندلع، ​وأصيب كامارا بجروح توفي على إثرها في وقت لاحق في المستشفى.