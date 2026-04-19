مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بوسط المكسيك

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم في هجوم مسلح استهدف منشأة ترفيهية في بلدية “أيالا” بولاية موريلوس، الواقعة وسط المكسيك.
وأوضح مكتب المدعي العام في ولاية موريلوس، أن الحادث وقع داخل منشأة ترفيهية كانت تعمل بصورة غير قانونية، مشيرًا إلى أن فرق الطب الشرعي باشرت الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة عقب العثور على جثامين الضحايا في موقع الهجوم.
وأضاف المكتب في بيان، أن محققين من وكالة التحقيقات الجنائية يواصلون جمع الأدلة واستجواب الشهود للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة، مؤكدًا متابعة جميع مسارات التحقيق لكشف المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة.