مكانة المساجد في الإسلام في خطبة الجمعة المقبلة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ توجيهًا لخطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة الموافق ١٤٤٧/١١/٧هـ، للحديث عن مكانة المساجد في الإسلام، وما يجب لها من التعظيم والصيانة عن كل ما يُخلّ بحرمتها أو يؤذي المصلين فيها وفي محيطها.