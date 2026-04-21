ملكية الرياض: 27% نسبة إنجاز مشروع الطريق الدائري الجنوبي الثاني

ضمن مسار التحوُّل الحضري الشامل الذي تشهده العاصمة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تقدُّم الأعمال الإنشائية في مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني، الذي يُعدُّ أحد المشاريع إلاستراتيجية الحيوية ضمن المجموعة الأولى من “برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة” التي أطلقتها الهيئة بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليار ريال، حيث يمتدُّ المشروع بطول 56 كم، انطلاقًا من طريق جدة غربًا وصولًا إلى طريق الخرج الجديد شرقًا، وقد صُمم الطريق ليكون شريانًا رئيسًا يواكب النمو المتسارع، متضمنًا 4 مسارات للطريق الرئيس، و3 مسارات لطريق الخدمة في كل اتجاه، بطاقة استيعابية ضخمة تصل إلى 440 ألف مركبة يوميًّا.

وتشهد ملامح التنفيذ تقدُّمًا ملموسًا في الميدان، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 27%، وتشتمل الأعمال الإنشائية على بنية تحتية هندسية متطوِّرة تضمُّ 10 تقاطعات رئيسة، و32 جسرًا مروريًّا، و20 نفقًا، إضافة إلى إنشاء 77 عبَّارة لتصريف مياه الأمطار لضمان استدامة الطريق، ومن أبرز المعالم الهندسية في المشروع “جسر وادي حنيفة” الذي يمتدُّ بطول 174 مترًا وعرض 70 مترًا، إلى جانب التقاطعات المحورية الكبرى، مثل: تقاطع طريق جدة الذي يضمُّ 6 جسور، وتقاطع طريق ديراب ويتضمَّن 8 جسور، وتقاطع طريق الخرج الذي يشتمل على 3 جسور أطولها يمتدُّ إلى 642 مترًا.

ويُعدُّ الطريق الدائري الجنوبي الثاني أحد أهم المشاريع إلاستراتيجية في إعادة تشكيل حركة التنقُّل جنوب العاصمة، ويمثِّل مشروعًا رئيسًا في المجموعة الأولى من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة، الذي يتضمَّن تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كم من شبكة الطرق في الرياض، من خلال إضافة طرق جديدة، ورفع كفاءة المحاور الرئيسة القائمة، وتعزيز الربط بينها؛ بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في محور جودة الحياة، عبر بناء منظومة نقل حضرية متكاملة ومستدامة تعزز مكانة المدينة؛ بوصفها واحدة من أبرز العواصم العالمية.