ملكية ينبع تنفذ تجربة حافلة الهيدروجين

دعت الهيئة الملكية بينبع الزوار والمجتمع المحلي إلى تجربة “حافلة الهيدروجين”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الزهور بمدينة ينبع الصناعية، بهدف تعزيز الوعي باستخدامات الطاقة النظيفة، والتعريف بمبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وبرامج الاستدامة في قطاع النقل.

وتأتي هذه التجربة بوصفها أحد المشاريع التجريبية لتطبيقات الهيدروجين في وسائل النقل، حيث تعتمد الحافلة على تقنية خلايا الوقود التي تولد الطاقة الكهربائية باستخدام الهيدروجين، دون انبعاثات ضارة، إذ يقتصر ناتج العملية على بخار الماء، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة يدعم التوجه نحو مستقبل نقل مستدام، وذلك في إطار توجه المملكة نحو تبني حلول الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتُقام التجربة خلال الفترة من الأحد 19 أبريل وحتى الخميس 23 أبريل، يوميًا من الساعة 5:00 مساءً وحتى 12:00 صباحًا، حيث تنطلق الرحلات بين الواجهة البحرية ومهرجان الزهور بمدينة ينبع الصناعية، لإتاحة الفرصة أمام الزوار لخوض التجربة والتعرف على تقنيات النقل المستدام.

وتُتاح التجربة للزوار ضمن جهود الهيئة الملكية بينبع لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التقنيات النظيفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة.