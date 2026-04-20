ملكية ينبع تنفذ تجربة حافلة الهيدروجين

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة بشركة طيران أديل المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية
دعت الهيئة الملكية بينبع الزوار والمجتمع المحلي إلى تجربة “حافلة الهيدروجين”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الزهور بمدينة ينبع الصناعية، بهدف تعزيز الوعي باستخدامات الطاقة النظيفة، والتعريف بمبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وبرامج الاستدامة في قطاع النقل.
وتأتي هذه التجربة بوصفها أحد المشاريع التجريبية لتطبيقات الهيدروجين في وسائل النقل، حيث تعتمد الحافلة على تقنية خلايا الوقود التي تولد الطاقة الكهربائية باستخدام الهيدروجين، دون انبعاثات ضارة، إذ يقتصر ناتج العملية على بخار الماء، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة يدعم التوجه نحو مستقبل نقل مستدام، وذلك في إطار توجه المملكة نحو تبني حلول الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتُقام التجربة خلال الفترة من الأحد 19 أبريل وحتى الخميس 23 أبريل، يوميًا من الساعة 5:00 مساءً وحتى 12:00 صباحًا، حيث تنطلق الرحلات بين الواجهة البحرية ومهرجان الزهور بمدينة ينبع الصناعية، لإتاحة الفرصة أمام الزوار لخوض التجربة والتعرف على تقنيات النقل المستدام.
وتُتاح التجربة للزوار ضمن جهود الهيئة الملكية بينبع لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التقنيات النظيفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة.