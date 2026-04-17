منارة العلا ومحمية الغراميل أولى المواقع السعودية المسجلة في السماء المظلمة

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٦ مساءً
منارة العلا ومحمية الغراميل أولى المواقع السعودية المسجلة في السماء المظلمة
المواطن - واس

حصلت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على اعتماد موقع “منارة العلا” و”محمية الغراميل”، كأولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة والخليج العربي من منظمة “دارك سكاي الدولية” المعنية بمكافحة التلوث الضوئي في المناطق الحضرية والريفية.

ويتمتع الموقع بصفاء بصري استثنائي وتكوينات صخرية فريدة، تجعلهما وجهة مثالية للتأمل الليلي ورصد النجوم والكواكب، لا سيما مشاهدة مجرة “درب التبانة” من محمية الغراميل، ويشكل مقصدًا مفضلًا لعشاق الفلك والمصورين الفلكيين والباحثين عن لحظات تأمل نادرة تحت سماءٍ صافية وبعيدة عن مصادر التلوث الضوئي.

وتُعد منظمة “دارك سكاي الدولية” التي أسست عام 1988، مرجعية عالمية في اعتماد مواقع “السماء المظلمة”، وانضمت “منارة العلا” و”محمية الغراميل” إلى قائمتها التي تشمل مواقع طبيعية بارزة حول العالم مثل: غراند كانيون في أريزونا، وحديقة جوشوا تري في كاليفورنيا، وحديقة يوركشاير ديلز في المملكة المتحدة، وملاذ أركارولا البري في أستراليا.

