مندوب أمريكا بمجلس الأمن: إيران تحتجز مضيق هرمز رهينة وتحتجز الاقتصاد العالمي

أكد مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز أن إيران تحتجز مضيق هرمز رهينة، وتسعى من خلال ذلك إلى احتجاز الاقتصاد العالمي برمته رهينة.

وقال: “إن إيران اختارت عمدًا توسيع نطاق حربها، إذ تطلق النيران عشوائيًّا على جيرانها في منطقة الخليج، وزرعت ألغامًا في المضيق، مما يهدد العالم بأسره بنقص في إمدادات الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وربما حتى المجاعة”.

واختتم حديثه بالقول: “إن الولايات المتحدة تظل مستعدة للانخراط في دبلوماسية جادة، وإن إيران يمكنها أن تختار التراجع عن قرارها، وإعادة فتح المضيق، والسعي نحو السلام، وتقديم ما يلزم لجبر الضرر”.