Icon

مندوب السعودية بمجلس الأمن: على إيران تنفيذ التزاماتها الدولية Icon الأسهم الأمريكية تسجّل مستويات قياسية جديدة Icon نصائح مهمة من الحج والعمرة لضيوف الرحمن قبل السفر Icon رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي Icon الملك تشارلز وكاميلا يصلان واشنطن في زيارة دولة Icon الرئيس العراقي يكلّف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة Icon السعودية ترسخ مكانتها عالميًّا في الذكاء الاصطناعي بنمو مراكز البيانات وتسارع التصنيع الذكي Icon أجواء ممطرة تعمّ الطائف وتستقطب الأهالي والزوار Icon الإعلام تحت مجهر الشريان.. انتقد الإسناد الأحادي وطالب بالإصلاح Icon عقوبات تصل إلى 200 ألف ريال لمخالفي ترخيص الإعلانات العقارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مندوب السعودية بمجلس الأمن: على إيران تنفيذ التزاماتها الدولية

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
مندوب السعودية بمجلس الأمن: على إيران تنفيذ التزاماتها الدولية
المواطن - فريق التحرير

أكد مندوب المملكة لدى مجلس الأمن الدولي إدانة السعودية للهجمات الإيرانية، مشددًا على دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، ومطالبًا إيران بالالتزام بتعهداتها الدولية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على أمن الممرات الحيوية المرتبطة بإمدادات الطاقة والغذاء والدواء، مؤكدًا أن ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى للمجتمع الدولي.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة “سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري”، في ظل تزايد المخاوف العالمية من تداعيات أي تعطّل محتمل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وانعكاساته على التجارة الدولية وأمن الطاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

