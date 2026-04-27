مندوب السعودية بمجلس الأمن: على إيران تنفيذ التزاماتها الدولية

أكد مندوب المملكة لدى مجلس الأمن الدولي إدانة السعودية للهجمات الإيرانية، مشددًا على دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، ومطالبًا إيران بالالتزام بتعهداتها الدولية.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على أمن الممرات الحيوية المرتبطة بإمدادات الطاقة والغذاء والدواء، مؤكدًا أن ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى للمجتمع الدولي.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة “سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري”، في ظل تزايد المخاوف العالمية من تداعيات أي تعطّل محتمل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وانعكاساته على التجارة الدولية وأمن الطاقة.