منظومة متكاملة للعناية بالمصاحف في المسجد النبوي تشمل الترجمة والتنظيم

تولي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اهتمامًا بالغًا بالعناية بالقرآن الكريم في المسجد النبوي، من خلال منظومة متكاملة تشمل توفير المصاحف بمختلف اللغات، وتقديم خدمات رقمية تسهم في تيسير الوصول إلى معاني القرآن الكريم لزوار المسجد النبوي من مختلف الجنسيات، وتعزيز تجربتهم الإيمانية عبر توزيع المصاحف وتراجم القرآن الكريم.

وتضطلع الإدارة العامة لشؤون المصحف الشريف بمسؤولية الإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالمصاحف والمتون وتراجم معاني القرآن الكريم داخل المسجد النبوي، مع ضمان توفيرها بشكل منظم يلبّي احتياجات الزوّار، كما تهدف الإدارة إلى تحسين تجربة الزائرين من خلال توفير مصاحف مخصصة ومرقمنة المحتوى. وتتيح خدمة “دليل المصلي” للزوار الوصول إلى ترجمات معاني القرآن الكريم عبر الأجهزة الذكية من خلال مسح الرموز المخصصة داخل المسجد النبوي.

جولات دوري

وتنفذ فرق ميدانية متخصصة جولات دورية على مدار الساعة لمتابعة حالة المصاحف وتنظيمها في مواقعها المخصصة، بما يضمن جودة المصاحف وسلامتها. ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ورفع جودة التجربة التعبدية داخل المسجد النبوي، مع توسع خدمات الترجمة لتشمل عددًا أكبر من اللغات العالمية خلال السنوات الأخيرة.

ويبلغ إجمالي عدد المصاحف في المسجد النبوي نحو 155 ألف مصحف، منها مصاحف مترجمة لمعاني القرآن الكريم بـ 52 لغة مختلفة، إضافة إلى توفير 65 مصحفًا بطريقة برايل لخدمة المكفوفين، و10,496 كرسيًا مخصصًا للمحافظة على المصاحف، بما يسهم في تيسير فهم معاني القرآن الكريم وتعزيز رسالة المسجد النبوي العالمية.