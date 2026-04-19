Icon

من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع يلفت الأنظار بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة Icon محمية توارن البرية بحائل.. تنوع طبيعي وإرث تاريخي يعززان سياحة المنطقة Icon شاهد.. فضيحة تطيح بسياسية هولندية Icon وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن إدارة ترامب لحرب إيران Icon دوري أبطال آسيا.. مدربا الأهلي وفيسيل كوبي يؤكدان الجاهزية لنصف النهائي Icon رئيس وكالة الطاقة الدولية يقترح إنشاء خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز Icon طيران ناس يعلن انضمام الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات السعودية Icon الموارد البشرية: بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص Icon الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية Icon تعليم مكة المكرمة يحقق نتائج متميزة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
في تجسيدٍ لثراء الفنون الإسلامية وتنوع مدارس كتابة المصحف الشريف عبر العصور

من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع يلفت الأنظار بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٤ مساءً
من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع يلفت الأنظار بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
المواطن - واس

يستعرض متحف القرآن الكريم، أحد أبرز المعالم الثقافية في مكة المكرمة، نموذجًا فريدًا من نوادر المصاحف التاريخية، يتمثل في مصحف شريف متحفي كُتب في الهند خلال القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)، في تجسيدٍ لثراء الفنون الإسلامية وتنوع مدارس كتابة المصحف الشريف عبر العصور.

ويتميز المصحف بتصميمه غير التقليدي؛ إذ صُنع على هيئة ثماني الأضلاع وبحجم صغير، بما يسهل حمله والتنقل به، في دلالة على البُعد العملي والجمالي الذي جمع الدقة الفنية والابتكار في إخراج المصاحف.


ويعكس هذا الشكل الهندسي النادر تطور فنون التجليد والزخرفة الإسلامية في شبه القارة الهندية خلال تلك الحقبة.

ويأتي عرض هذا المصحف ضمن مقتنيات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، التي تُعد من الجهات الرائدة في حفظ التراث الإسلامي وصونه، وإتاحته للباحثين والمهتمين، بما يسهم في تعزيز الوعي الحضاري وإبراز القيمة التاريخية للمخطوطات الإسلامية.

ويُجسد هذا المعروض جانبًا من رسالة المتحف في تقديم تجربة معرفية متكاملة، تُعرّف الزوار بمسيرة كتابة المصحف الشريف وتطوّر فنونه عبر العصور، ضمن منظومة ثقافية وسياحية متنامية يحتضنها حي حراء الثقافي، بما يعزز مكانة مكة المكرمة وجهةً عالمية للثقافة الإسلامية.

    

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

