“مهرجان الزهور” وجهة سياحية تثري الإبداع وتعزّز جودة الحياة في ينبع الصناعية

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
المواطن - واس

يشكّل مهرجان الزهور في ينبع الصناعية في نسخته الـ 16، وجهة سياحية من خلال ما يحويه من فعاليات مجتمعية، وأعمال وطنية إبداعية تجسّد التكامل بين الفن البيئي والهوية الثقافية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة.
ويهدف المهرجان إلى دعم الاستدامة البيئية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية، وتسليط الضوء على الفنون المحلية والعالمية من خلال أنشطة المهرجان الذي يستقبل زواره حتى الـ 23 من شهر أبريل الجاري.


وتتضمن نسخة هذا العام برنامجًا حافلًا بالفعاليات المتنوعة، المصممة لتلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية، تشمل عددًا من المناطق التفاعلية والترفيهية، من بينها حديقة الطيور، وتلال الزهور، وقرية الزهور، وبركان الزهور، وتلال الأصداف والأمواج، ومنطقة البوليفارد، إضافة إلى منطقة البحيرة والمطاعم، والزهور المضيئة، وممرات الطبيعة.
ويضم المهرجان منطقة “حول العالم” التي تقدم تجربة ثقافية مستوحاة من اكتشاف حدائق الزهور العالمية، إلى جانب عروض فنية وثقافية ومسارح حية تُثري تجربة الزوار.
ووفرت الجهات المنظمة للمهرجان إمكانية شراء التذاكر إلكترونيًا، إلى جانب خدمات النقل الترددي من أحياء مدينة ينبع الصناعية لتسهيل الوصول إلى موقع المهرجان الذي يحظى بمشاركة مجتمعية واسعة، إذ يسهم المتطوعون في تنظيم السير والتوجيهات في مختلف جوانب الفعالية، بما يعزز روح العمل التطوعي ويُسهم في تقديم تجربة مميزة للزوار.

