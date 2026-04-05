مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة لقاء فريقي الرياض والشباب الذي أقيم اليوم، على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، في إطار الجولة الـ(27) من منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاءت أهداف المباراة أولًا للشباب عن طريق لاعبه عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة (34)، وعدل الرياض النتيجة عند الدقيقة (45) عن طريق اللاعب توزي.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده للنقطة (30) في المركز (12)، والرياض للنقطة (20) في المركز (16).