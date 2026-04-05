التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام
حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة لقاء فريقي الرياض والشباب الذي أقيم اليوم، على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، في إطار الجولة الـ(27) من منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وجاءت أهداف المباراة أولًا للشباب عن طريق لاعبه عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة (34)، وعدل الرياض النتيجة عند الدقيقة (45) عن طريق اللاعب توزي.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده للنقطة (30) في المركز (12)، والرياض للنقطة (20) في المركز (16).