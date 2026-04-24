مواقف الرياض تعلن تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي القدس والملك فهد

أعلنت “مواقف الرياض” تفعيل المواقف المدارة المجانية في حي القدس وحي الملك فهد ابتداءً من 26 أبريل، وذلك بعد تفعيلها الأسبوع الماضي في حيّي المرسلات والمصيف، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الوقوف والحد من تسرب المركبات من الشوارع التجارية المجاورة.

ويأتي هذا التفعيل امتدادًا لما تم تحقيقه في الأحياء السابقة، حيث بلغ عدد الأحياء التي فُعّلت بها المواقف المدارة المجانية حتى الآن 11 حيًا، لترتفع إلى 13 حيًا بعد هذا التوسع، في مرحلة تشغيلية متقدمة تعكس نضج التجربة وجاهزيتها وتسارع وتيرة تطبيق المنظومة على مستوى مدينة الرياض.

نتائج تشغيلية واضحة

ويعكس التوسع في تطبيق المواقف المدارة داخل الأحياء نتائج تشغيلية واضحة، حيث تجاوز عدد التصاريح السكنية وتصاريح الزوار الصادرة 80 ألف تصريح في الأحياء المفعّلة سابقًا، الذي يسهم في تحسين توفر المواقف بالقرب من المنازل، والحد من امتداد وقوف المركبات القادمة من الشوارع التجارية إلى داخل الأحياء؛ بما يعزز الانضباط في استخدام المواقف.

كما يسهم تنظيم المواقف داخل الأحياء في إعادة ترتيب المشهد العام للشوارع الداخلية، من خلال تقليل الوقوف العشوائي ورفع كفاءة استخدام المساحات المتاحة، الأمر الذي ينعكس على سهولة الحركة داخل الحي وهدوءه، إلى جانب تحسين المشهد الحضري بشكل عام.

وتوفر آلية تنظيم المواقف المدارة المجانية مرونة عالية للسكان، حيث تتيح إصدار عدد غير محدود من التصاريح وربطها بأي عدد من المركبات بشكل مجاني، سواءً كانت مملوكة لهم أو لضيوفهم، بما يلبي احتياجاتهم اليومية ومختلف استخداماتهم، كما يمكن لزوار سكان الأحياء الوقوف داخل الحي بعد إصدار تصريح زيارة لهم من قبل صاحب المنزل عبر تطبيق “مواقف الرياض”، بما يضمن تنظيم المواقف وإتاحة استخدامها بشكل عادل دون التأثير على توفرها للسكان.

مرحلة تمهيدية توعوية

وتعتمد “مواقف الرياض” على مرحلة تمهيدية توعوية قبل تفعيل المواقف في كل حي، يتم خلالها إشعار السكان وإرسال رسائل تذكيرية تصل إلى ثلاث رسائل تحث على إصدار التصاريح قبل بدء التطبيق الفعلي، في إطار نهج تدريجي يوازن بين التوعية والتطبيق، كما يعتمد تنظيم المواقف على سيارات رصد آلية تابعة لمواقف الرياض، تقوم برصد المركبات غير المصرح لها أو المتسربة إلى داخل الأحياء؛ بما يعزز الالتزام ويضمن عدالة استخدام المواقف.

وتواصل “مواقف الرياض” تنفيذ خطتها التوسعية في المرحلة المقبلة، مع استهداف تفعيل المواقف المدارة في عدد من الأحياء السكنية، تشمل: التعاون، والازدهار، والنزهة، والمغرزات؛ وذلك امتدادًا لنهجها في التوسع التدريجي وفق أولويات مدروسة واحتياج فعلي للسكان.