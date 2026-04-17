Icon

منارة العلا ومحمية الغراميل أولى المواقع السعودية المسجلة في السماء المظلمة Icon زراعة التوت.. مبادرات منزلية تنمو نحو اقتصاد أسري مستدام بالشمالية Icon ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon جمعية “شفا” تطلق مبادرات صحية وتوقع مشروع مدينة طبية في عسفان Icon الجمارك تحبط تهريب 29 كيلو كوكايين في ميناء جدة Icon خطيب المسجد الحرام: للإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري Icon قمة مرتقبة بقيادة ماكرون وستارمر لإعادة فتح مضيق هرمز Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان حتى التاسعة  Icon رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠١ مساءً
مواقف الرياض تعلن عن تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي المرسلات والمصيف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت “مواقف الرياض” تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيّي المرسلات والمصيف ابتداءً من 19 أبريل، وذلك امتدادًا لخطتها التوسعية لتنظيم المواقف على الشوارع التجارية وداخل الأحياء السكنية المجاورة لها.

ويأتي هذا التوسع بعد ما أظهرته التجربة من أثر ملموس في تنظيم المواقف داخل الأحياء، حيث تم إصدار أكثر من 80 ألف تصريح سكني وتصريح زائر في الأحياء المفعّلة سابقًا، شملت: الورود، الرحمانية، المروج، العليا، السليمانية، وحي الملك سلمان، وحي الملك عبدالله، وحي المحمدية.

ويعكس هذا الرقم مستوى التفاعل العالي من السكان، ويسهم في رفع توفر المواقف داخل الأحياء وتقليل تسرب المركبات من الشوارع التجارية المجاورة، إلى جانب تعزيز الالتزام بتنظيم الوقوف.

ويمثل التفعيل في حيّي المرسلات والمصيف خطوة تشغيلية متقدمة تعكس نضج التجربة وجاهزيتها، حيث تسهم المواقف المدارة المجانية في الحد من مظاهر الوقوف العشوائي، وتنظيم استخدام المساحات المتاحة، بما يسهّل على السكان العثور على مواقف قريبة من منازلهم، ويحد من الازدحام داخل الشوارع الداخلية، وينعكس بشكل مباشر على هدوء الأحياء وتحسن المشهد الحضري.

كما يعزز هذا التوسع من تكامل تجربة التنقل في مدينة الرياض، من خلال ربط الوصول إلى الوجهة بتوفر موقف منظم وقريب، بما يجعل تجربة التنقل أكثر سلاسة وراحة لسكان المدينة وزوارها.

وتوفر “مواقف الرياض” مرونة عالية للسكان من خلال تصاريح سكنية مجانية تمتد لعام كامل، تشمل السكان وأقاربهم من الدرجة الأولى (الوالدين والأبناء)، ويمكن إصدارها بسهولة عبر تطبيق “مواقف الرياض”.

وتتيح خيارات متعددة لتصاريح الزوار، سواء من خلال الدعوات الخاصة أو العامة المجانية، بما يمكّن السكان من استضافة ضيوفهم بسهولة مع الحفاظ على تنظيم المواقف داخل الحي.
ويأتي هذا التفعيل ضمن خطة توسعية مستمرة خلال عام 2026، تشمل عددًا من الأحياء السكنية في مدينة الرياض، وتهدف إلى رفع كفاءة استخدام المواقف وتنظيمها بشكل أكثر فاعلية، بما يدعم جودة الحياة ويعزز انسيابية التنقل في المدينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد