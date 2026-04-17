مواقف الرياض تعلن عن تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي المرسلات والمصيف

أعلنت “مواقف الرياض” تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيّي المرسلات والمصيف ابتداءً من 19 أبريل، وذلك امتدادًا لخطتها التوسعية لتنظيم المواقف على الشوارع التجارية وداخل الأحياء السكنية المجاورة لها.

ويأتي هذا التوسع بعد ما أظهرته التجربة من أثر ملموس في تنظيم المواقف داخل الأحياء، حيث تم إصدار أكثر من 80 ألف تصريح سكني وتصريح زائر في الأحياء المفعّلة سابقًا، شملت: الورود، الرحمانية، المروج، العليا، السليمانية، وحي الملك سلمان، وحي الملك عبدالله، وحي المحمدية.

ويعكس هذا الرقم مستوى التفاعل العالي من السكان، ويسهم في رفع توفر المواقف داخل الأحياء وتقليل تسرب المركبات من الشوارع التجارية المجاورة، إلى جانب تعزيز الالتزام بتنظيم الوقوف.

ويمثل التفعيل في حيّي المرسلات والمصيف خطوة تشغيلية متقدمة تعكس نضج التجربة وجاهزيتها، حيث تسهم المواقف المدارة المجانية في الحد من مظاهر الوقوف العشوائي، وتنظيم استخدام المساحات المتاحة، بما يسهّل على السكان العثور على مواقف قريبة من منازلهم، ويحد من الازدحام داخل الشوارع الداخلية، وينعكس بشكل مباشر على هدوء الأحياء وتحسن المشهد الحضري.

كما يعزز هذا التوسع من تكامل تجربة التنقل في مدينة الرياض، من خلال ربط الوصول إلى الوجهة بتوفر موقف منظم وقريب، بما يجعل تجربة التنقل أكثر سلاسة وراحة لسكان المدينة وزوارها.

وتوفر “مواقف الرياض” مرونة عالية للسكان من خلال تصاريح سكنية مجانية تمتد لعام كامل، تشمل السكان وأقاربهم من الدرجة الأولى (الوالدين والأبناء)، ويمكن إصدارها بسهولة عبر تطبيق “مواقف الرياض”.

وتتيح خيارات متعددة لتصاريح الزوار، سواء من خلال الدعوات الخاصة أو العامة المجانية، بما يمكّن السكان من استضافة ضيوفهم بسهولة مع الحفاظ على تنظيم المواقف داخل الحي.

ويأتي هذا التفعيل ضمن خطة توسعية مستمرة خلال عام 2026، تشمل عددًا من الأحياء السكنية في مدينة الرياض، وتهدف إلى رفع كفاءة استخدام المواقف وتنظيمها بشكل أكثر فاعلية، بما يدعم جودة الحياة ويعزز انسيابية التنقل في المدينة.