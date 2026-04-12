موعد مباراة الهلال والسد القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

يلتقي فريق الهلال السعودي، يوم غدٍ، نظيره السد القطري ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، عند الساعة التاسعة مساءً.

ويسعى الهلال خلال هذه المواجهة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد تفوقه القاري، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، مستفيدًا من عامل الجمهور، إلى جانب جاهزيته الفنية العالية.

وفي المقابل، سيكون على السد القطري تقديم أفضل مستوياته إذا ما أراد المنافسة، في ظل قوة الهلال وخبرته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة، خاصة أن اللقاء يُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويُعد الفريقان من الأبطال السابقين على مستوى القارة، إلا أن السد لم يحقق سوى فوز واحد مقابل ثلاث انتصارات للهلال في أربع مواجهات سابقة جمعتهما ضمن الأدوار الإقصائية، ما يعكس أفضلية نسبية للهلال.

ويدخل الهلال المواجهة بطموح التتويج بلقبه القاري الخامس، مستندًا إلى سجل مميز أمام الأندية القطرية، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر سبع مواجهات، محققًا ستة انتصارات وتعادلًا واحدًا، وهي أطول سلسلة له أمام فرق قطرية في تاريخ البطولة، كما يعزز ثقته بعد تصدره ترتيب مرحلة الدوري في منطقة الغرب برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، محققًا سبعة انتصارات وتعادلًا واحدًا، ومن بينها فوزه على السد بنتيجة 3-1.
في المقابل، تأهل السد إلى دور الـ16 بعدما حل في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، متفوقًا على الشارقة الإماراتي بفارق الأهداف، عقب تحقيقه انتصارين وتعادلين مقابل أربع خسائر.

ويدخل الفريق القطري اللقاء بمعنويات مرتفعة، في ظل اقترابه من الحفاظ على لقب الدوري المحلي، إلا أنه يدرك صعوبة التحدي أمام الهلال، خاصة في ظل نتائجه الأخيرة أمام الأندية السعودية، حيث خسر آخر أربع مواجهات.
وتتجه الأنظار إلى هذه المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقين يمتلكان تاريخًا قاريًا حافلًا، في لقاء يُتوقع أن يشهد تنافسًا قويًا لحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

