موعد محاكمة مطلق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

أعلنت المدعية العامة الفدرالية الأميركية أن المشتبه به في حادث إطلاق النار أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن حيث كان الرئيس دونالد ترامب حاضراً سيمثل أمام المحكمة الاثنين.
وأفادت شبكة “فوكس نيوز” Fox News بأن المشتبه بإطلاقه النار يدعى “كول توماس ألين” من كاليفورنيا ويبلغ 31 عاماً.
من زاوية جديدة.. لحظة إخلاء ترامب ونائبه فانس بحفل عشاء #مراسلي_البيت_الأبيض
وسيمثل المشتبه به الذي تبادل إطلاق النار مع عناصر جهاز الخدمة السريّة من دون أن يصاب هو، أمام قاض الاثنين.
وأعلنت المدعية العامة جانين بيرو أنّه سيتم توجيه اتّهامات للمشتبه به باستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف والاعتداء على عنصر فدرالي باستخدام سلاح خطير.
وصلت قوات كبيرة من الأمم الخاص والحرس الوطني الى مكان الحادث بعد إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.
من جهتها، أفادت عمدة واشنطن العاصمة موريل بوزر، فجر الأحد، بأن المشتبه به في حادث إطلاق النار خلال عشاء رفيع المستوى للمراسلين حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين الآخرين كان يحمل مسدسات وسكاكين، ويعتقد أنه كان يعمل بمفرده.
وقالت بوزر في مؤتمر صحافي: “ليس لدينا سبب للاعتقاد في الوقت الراهن بتورط أي شخص آخر. في هذه المرحلة، يبدو أنه يعمل بمفرده”.
وأضافت: “لا يبدو أن هناك أي نوع من الخطر على الجمهور في هذا الوقت”.
وصل عملاء فيدراليين إلى منزل مطلق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا.
