موعد محاكمة مطلق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أعلنت المدعية العامة الفدرالية الأميركية أن المشتبه به في حادث إطلاق النار أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن حيث كان الرئيس دونالد ترامب حاضراً سيمثل أمام المحكمة الاثنين.

وأفادت شبكة “فوكس نيوز” Fox News بأن المشتبه بإطلاقه النار يدعى “كول توماس ألين” من كاليفورنيا ويبلغ 31 عاماً.

محاكمة مطلق النار

وسيمثل المشتبه به الذي تبادل إطلاق النار مع عناصر جهاز الخدمة السريّة من دون أن يصاب هو، أمام قاض الاثنين.

وأعلنت المدعية العامة جانين بيرو أنّه سيتم توجيه اتّهامات للمشتبه به باستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف والاعتداء على عنصر فدرالي باستخدام سلاح خطير.

من جهتها، أفادت عمدة واشنطن العاصمة موريل بوزر، فجر الأحد، بأن المشتبه به في حادث إطلاق النار خلال عشاء رفيع المستوى للمراسلين حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين الآخرين كان يحمل مسدسات وسكاكين، ويعتقد أنه كان يعمل بمفرده.

وقالت بوزر في مؤتمر صحافي: “ليس لدينا سبب للاعتقاد في الوقت الراهن بتورط أي شخص آخر. في هذه المرحلة، يبدو أنه يعمل بمفرده”.

وأضافت: “لا يبدو أن هناك أي نوع من الخطر على الجمهور في هذا الوقت”.

ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق
العالم

ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم...

العالم
وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن إدارة ترامب لحرب إيران
العالم

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن...

العالم
أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل تناول طعامه دون اكتراث
العالم

أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل...

العالم
ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: سياساتي تجعلني هدفًا
العالم

ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: سياساتي تجعلني...

العالم
الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية
العالم

الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من...

العالم
ترامب: سيتم إنجاز الاتفاق مع إيران بشكل مثالي
العالم

ترامب: سيتم إنجاز الاتفاق مع إيران بشكل...

العالم
ترامب: جولة ثانية من المفاوضات مع إيران قد تنطلق الجمعة
العالم

ترامب: جولة ثانية من المفاوضات مع إيران...

العالم
ترامب: لا أفكر في مهاجمة إيران بسلاح نووي.. دمرناهم تمامًا
العالم

ترامب: لا أفكر في مهاجمة إيران بسلاح...

العالم