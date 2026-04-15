“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”، الذي يستهدف طلبة البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين من الصف الثالث المتوسط حتى الصف الثالث الثانوي.

وأوضحت “موهبة” أن التسجيل في البرنامج، الذي تقدمه مجانًا، ضمن مبادرات “عام الذكاء الاصطناعي”، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية (سدا)، متاح حتى 28 أبريل 2026، على أن يُنفذ حضوريًا بمدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو 2026.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته المتنوعة، وتمكينهم من استخدام أدوات التوليد الذكي للنصوص والصور والفيديو والصوت بطرق إبداعية ومسؤولة، بما يسهم في إنتاج محتوى رقمي عالي الجودة، وتعزيز قدرتهم على توظيف هذه التقنيات في مجالات التعلم والعمل.

ويركز البرنامج على تنمية فهم الطلبة لأنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذجه المختلفة، وإتقان مهارات كتابة الأوامر النصية الفعالة لإنتاج محتوى متميز، إلى جانب توظيف أدوات التوليد في مشاريع إبداعية متنوعة، وتعزيز وعيهم بالتحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالمحتوى الناتج عن هذه التقنيات.

ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لجهود “موهبة” في بناء منظومة متكاملة لرعاية وتنمية الموهبة، وتعزيز جاهزية الطلبة لمواكبة التحولات التقنية، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي تنافسي، ويسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الابتكار والمنافسة عالميًا.

وتُعد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” رائدة عالميًا في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، حيث تعمل على تبني إستراتيجية وطنية لاكتشاف الموهبة وتنميتها في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي وتعزيز ثقافة الابتكار.