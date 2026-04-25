“موهبة” والتعليم تطلقان المرحلة الثالثة من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”

انطلقت اليوم المرحلة الثالثة من النسخة الأولى لأولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجاري، ويهدف الأولمبياد إلى اختيار نخبة من طلبة التعليم العام لتمثيل المملكة في المنافسات العلمية الدولية.

ويخوض منافسات هذه المرحلة (9,945) طالبًا وطالبة، موزعين على تخصصات الأولمبياد الستة، بواقع (2,690) طالبًا وطالبة في الرياضيات، و(1,950) في المعلوماتية، و(1,355) في الأحياء، و(1,341) في الفيزياء، و(1,308) في العلوم، و(1,301) في الكيمياء.

وتشهد المرحلة الثالثة من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو” تنافس الطلبة لتمثيل فرق المناطق التعليمية، عبر برنامج متكامل يبدأ بتدريب حضوري في (16) إدارة تعليمية، بإشراف (528) معلمًا ومعلمة تم تأهيلهم مسبقًا، وتُختتم هذه المرحلة باختبار حضوري في إدارات التعليم.

ويُعد أولمبياد “نسمو” أول وأكبر مسابقة وطنية سنوية متخصصة في مجالات العلوم والرياضيات، تستهدف طلبة الصف الأول المتوسط حتى الصف الأول الثانوي، وتمر بمراحل متدرجة تبدأ من المدرسة، ثم على مستوى المدن والمحافظات، وصولًا إلى مسابقة الفرق الوطنية لإدارات التعليم ونهائيات الأولمبياد في الرياض، بهدف اكتشاف الموهوبين وتمكينهم وتهيئتهم للمنافسة في الأولمبيادات العلمية الدولية.

وسجّلت المرحلة الأولى من الأولمبياد، التي انطلقت في فبراير الماضي، مشاركة (99,179) طالبًا وطالبة من (8,356) مدرسة في (47) مدينة ومحافظة من مناطق المملكة كافة، تأهل منهم (19,489) طالبًا وطالبة إلى المرحلة الثانية، و(9,945) إلى المرحلة الثالثة.

ويهدف أولمبياد “نسمو” إلى توسيع دائرة اكتشاف الطلبة الموهوبين في التعليم العام، وتوطين التدريب على علوم الأولمبياد في إدارات التعليم، ورفع أعداد المستفيدين من البرامج النوعية، إلى جانب تنمية الميول العلمية، وتطوير أداء المعلمين، وإثراء المناهج بمسائل تنمّي مهارات التفكير العليا، بما يعزز جاهزية الطلبة للمنافسة عالميًا.

ويجسّد أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو” ثمرة التعاون بين “موهبة” ووزارة التعليم، إيمانًا من الجهتين بأهمية توسيع قاعدة المشاركة في علوم الأولمبيادات، وتعميق أثرها في الميدان التعليمي، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية لرفع مستوى مشاركة طلبة المملكة في المحافل العلمية العالمية.

وتُعد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” مؤسسة رائدة عالميًا في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، إذ تعمل على تبنّي إستراتيجية وطنية لاكتشاف الموهبة وتنميتها في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي وتعزيز ثقافة الابتكار.