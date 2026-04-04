موهبة ووزارة التعليم تطلقان المرحلة الثانية من أولمبياد نسمو

في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم؛ انطلقت اليوم المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”. وتستمر خلال الفترة من (4 حتى 9 أبريل الجاري)، بمشاركة 19,489 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة على مستوى المدن والمحافظات، يشرف عليها (778) معلمًا ومعلمة تم إعدادهم وتأهيلهم مسبقًا، حيث يُنفذ التدريب في (47) مدينة ومحافظة لمدة 5 أيام، بواقع ست ساعات يوميًا، في إطار إعداد الطلبة وتأهيلهم للمنافسات المتقدمة.

وأوضحت “موهبة” أن المتأهلين إلى هذه المرحلة يمثلون (16) منطقة تعليمية، إضافة إلى الإدارتين العامتين للتعليم بالهيئة الملكية في الجبيل وينبع، موزعين على تخصصات الأولمبياد الستة، بواقع (5,830) طالبًا وطالبة في الرياضيات، و(5,057) في المعلوماتية، و(2,220) في الأحياء، و(2,218) في الفيزياء، و(2,102) في العلوم، و(2,061) في الكيمياء.

وتختتم المرحلة الثانية باختبار مسابقة الإدارات العامة يوم الخميس (9) أبريل، الذي يُعقد حضوريًا في مقار الإدارات العامة للتعليم، حيث تعمل كل إدارة تعليم، بناءً على نتائج الاختبار، على تشكيل فريقها الأولي من الطلبة المتميزين، استعدادًا للمرحلة الثالثة التي تتضمن تدريب الإدارات واختبارات الفرق الوطنية.

وكان الأولمبياد سجل في نسخته الأولى مشاركة (99,179) طالبًا وطالبة، يمثلون (8,356) مدرسة في (47) مدينة ومحافظة، موزعة على (16) منطقة تعليمية، في مشهد يعكس اتساع قاعدة المشاركة وحضور الطموح العلمي لدى الطلبة.

ويُعد أولمبياد “نسمو” أول وأكبر مسابقة وطنية سنوية متخصصة في مجالات العلوم والرياضيات، تستهدف طلبة الصف الأول المتوسط حتى الصف الأول الثانوي، وتمر بمراحل متدرجة تبدأ من المدرسة، ثم على مستوى إدارات التعليم، وصولًا إلى مسابقة الفرق الوطنية ونهائيات الأولمبياد في الرياض؛ بهدف اكتشاف الموهوبين، وتمكينهم، وتهيئتهم للمنافسة في الأولمبيادات العلمية الدولية.

ويهدف الأولمبياد إلى توسيع دائرة اكتشاف الطلبة الموهوبين في التعليم العام، وتوطين التدريب على علوم الأولمبياد في إدارات التعليم، ورفع أعداد المستفيدين من البرامج النوعية، إلى جانب تنمية الميول العلمية، وتطوير أداء المعلمين، وإثراء المناهج بمسائل تنمّي مهارات التفكير العليا، بما يعزز جاهزية الطلبة للمنافسة عالميًا.