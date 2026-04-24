ميتا تعتزم تسريح 8 آلاف موظف مع تصاعد استثمارات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا عزمها تسريح نحو 8 آلاف موظف، بما يعادل 10% من إجمالي قوتها العاملة، في خطوة تعكس تحولات عميقة في هيكل الشركة بالتزامن مع تصاعد استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكشفت الشركة أن إنفاقها خلال عام 2026 سيصل إلى نحو 135 مليار دولار، وهو رقم يوازي إجمالي ما أنفقته خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة، وفق ما أوردته بي بي سي.

وكان مؤسس الشركة مارك زوكربيرج قد أشار في تصريحات سابقة إلى توجه نحو مزيد من إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي يسهم في رفع الإنتاجية بشكل ملحوظ، لدرجة أن فردًا واحدًا أصبح قادرًا على إنجاز مهام كانت تتطلب فريقًا كاملًا.

وأوضح زوكربيرج أن عام 2026 قد يشهد تحولًا جذريًا في أنماط العمل، مع تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات داخل الشركة.

وفي سياق متصل، أثارت خطوة داخلية جدلًا واسعًا بعد إبلاغ الموظفين ببدء تتبع تفاعلاتهم مع أجهزة العمل، بهدف استخدام هذه البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما قوبل بانتقادات من بعض العاملين الذين اعتبروه إجراءً مثيرًا للقلق، خاصة في ظل موجة التسريحات المرتقبة.

وتُعد هذه الخطوة من أكبر عمليات خفض الوظائف في الشركة منذ عام 2023، بعد سلسلة من جولات التسريح التي بدأت منذ عام 2022 وشملت عشرات الآلاف من الموظفين.