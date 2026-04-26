ميدان الكرة الأرضية.. التقويم الفني لأهالي جدة يواكب المحافل بهويات تلائم كل حدث

تحوّل ميدان الكرة الأرضية إلى “تقويم فني” يواكب مناسبات مدينة جدة وفعالياتها الوطنية؛ إذ بات العابرون من خلاله على دراية بأبرز الأحداث، بدءًا من انطلاق “موسم جدة” بهويته البصرية، وصولًا إلى استضافة المملكة لكأس العالم 2034.

فقبيل سباقات الفورمولا، يتزيّن الميدان بأشكال مستوحاة من خوذات السائقين، بينما يكتسي في رمضان وعيد الفطر أجواءً احتفالية مصغرة، ويحمل إضاءة خضراء وأعلامًا وطنية خلال مناسبات اليوم الوطني ويوم التأسيس ويوم العلم، في حين تُطفأ أضواء الكرة تمامًا تضامنًا مع “ساعة الأرض”.

ويعد الميدان، الذي افتتح عام 1982م بتصميم الفنان الإسباني خوليو لافونتي، معلمًا يجسد انفتاح المملكة على العالم ومركزيتها كحلقة وصل بين القارات؛ حيث تتوسط مكة المكرمة المجسم بإضاءة مشعة توحي بانبثاق النور منها نحو بقية العالم، تأكيدًا لمكانتها كقلب للعالم الإسلامي.

ويمتد ميدان الكرة الأرضية على مساحة 6915 مترًا مربعًا بقطر 94 مترًا، وتتكون الكرة الأرضية -بارتفاع 13 مترًا وقطر 26.5 مترًا- من الزجاج والإسمنت المدهون.