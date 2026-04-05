ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية يعزز قدرات المملكة اللوجستية على البحر الأحمر

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
المواطن - واس

يُعد ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أحد المسارات اللوجستية المهمة لموانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، في ظل ما يتمتع به من بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة والصناعة.
ويضم الميناء إجمالي أطوال أرصفة تبلغ (1250) مترًا، على مساحة تشغيلية تتجاوز (7) كيلومترات، تشمل رصيف الحاويات بطول (540) مترًا، ورصيف البضائع السائبة بطول (350) مترًا، ورصيف البضائع العامة بطول 360 مترًا، فيما يبلغ عمق الغاطس (16.5) مترًا.
وتصل الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى أكثر من مليون حاوية قياسية (TEU)، وما يزيد على (5) ملايين طن من البضائع السائبة، بما يعزز كفاءته التشغيلية وقدرته على تلبية متطلبات النمو في الحركة التجارية.
ويوفر الميناء خدمات لوجستية متكاملة تشمل منطقة إيداع وإعادة تصدير، وتخزين البضائع، وتنفيذ العمليات اللوجستية مثل المناولة والتجميع، إلى جانب مرونة في إجراءات الفسح الجمركي، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

