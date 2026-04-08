نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول بن ثنيان آل سعود -رحمها الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بندر بن مشاري بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو الأمير هذلول بن سعود بن هذلول بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن مشاري بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن هذلول بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن محمد بن مشاري، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن هذلول بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن هذلول بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود بن هذلول بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير سطام بن هذلول بن سعود بن هذلول، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سعود بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن سعود بن هذلول، وصاحب السمو الأمير سلمان بن هذلول بن سعود بن هذلول، وصاحب السمو الأمير سعود بن نواف بن سعود بن محمد بن مشاري، وأبناء الفقيدة.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.