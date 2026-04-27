نائب أمير تبوك يرأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣١ مساءً
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، اجتماع لجنة الحج بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وفي بداية الاجتماع أكد سمو نائب أمير منطقة تبوك حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

ونوه بالجهود التي تبذلها لجنة الحج بالمنطقة بمتابعة من سمو أمير تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، والتي تقدم جميع التسهيلات والخدمات لضيوف الرحمن في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

عقب ذلك اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج بالمنفذ، وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

