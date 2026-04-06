نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، يرافقه عددٌ من منسوبي الجامعة والطلاب الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2026م.

وضمّ الوفد الدكتور المهند عبدالوهاب الكيال الحاصل على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف عن مشروع “تطوير لقاح للوقاية من حمى الضنك” إضافة إلى حصوله على الميدالية الذهبية عن مشروع ” فيروس VSV المطوّر للقضاء على الأورام”، كما شمل الوفد المهندس خالد سعد العمراني، والمهندس الحسين عبدالله الجفري، والدكتور طارق علي حميدات، الحاصلين على الميدالية الفضية عن ابتكار AAGEP” ” الذي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من جاهزية مواقف ذوي الإعاقة للاستخدام الآمن والفعلي.



كما استقبل سموه طلاب الدراسات العليا في كلية الهندسة الفائزين بالميدالية الذهبية عن مشروعIoT-Based SCADA System” ” الذي يقدم نظامًا قائمًا على إنترنت الأشياء للمراقبة الفورية لأنظمة الطاقة الشمسية والتنبؤ بالأعطال، إلى جانب طلبة البكالوريوس في الكلية ذاتها، الحاصلين على الميدالية البرونزية عن مشروع

Solar-Powered Smart Marine Buoy”” وهي عوامة بحرية ذكية تُعنى بمراقبة جودة المياه في الوقت الحقيقي لدعم الاستزراع السمكي وحماية البيئة الساحلية.

وهنّأ سمو نائب أمير المنطقة، الجامعة والفائزين بهذا الإنجاز، الذي يُعد مصدر فخر لمنطقة تبوك وللمملكة عمومًا، مشيدًا بما يحظى به قطاع البحث العلمي والابتكار من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، عبر تمكين المبتكرين، وتعزيز البيئة البحثية، وتطوير البنية التحتية في الجامعات؛ بما يسهم في تحقيق الريادة والتنافسية العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، على متابعتهما المستمرة للعملية التعليمة بجامعة تبوك ومنسوبيها وطلابها، مثمّنًا عنايتهما بتحفيز المبدعين والمبتكرين من أبناء وبنات المنطقة.