Icon

لقطات من زواج الأمير تركي بن سلمان Icon نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026 Icon هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران Icon #يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة Icon “أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة Icon الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين بجازان Icon وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة Icon الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٣ مساءً
نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، يرافقه عددٌ من منسوبي الجامعة والطلاب الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2026م.
وضمّ الوفد الدكتور المهند عبدالوهاب الكيال الحاصل على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف عن مشروع “تطوير لقاح للوقاية من حمى الضنك” إضافة إلى حصوله على الميدالية الذهبية عن مشروع ” فيروس VSV المطوّر للقضاء على الأورام”، كما شمل الوفد المهندس خالد سعد العمراني، والمهندس الحسين عبدالله الجفري، والدكتور طارق علي حميدات، الحاصلين على الميدالية الفضية عن ابتكار AAGEP” ” الذي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من جاهزية مواقف ذوي الإعاقة للاستخدام الآمن والفعلي.


كما استقبل سموه طلاب الدراسات العليا في كلية الهندسة الفائزين بالميدالية الذهبية عن مشروعIoT-Based SCADA System” ” الذي يقدم نظامًا قائمًا على إنترنت الأشياء للمراقبة الفورية لأنظمة الطاقة الشمسية والتنبؤ بالأعطال، إلى جانب طلبة البكالوريوس في الكلية ذاتها، الحاصلين على الميدالية البرونزية عن مشروع
Solar-Powered Smart Marine Buoy”” وهي عوامة بحرية ذكية تُعنى بمراقبة جودة المياه في الوقت الحقيقي لدعم الاستزراع السمكي وحماية البيئة الساحلية.
وهنّأ سمو نائب أمير المنطقة، الجامعة والفائزين بهذا الإنجاز، الذي يُعد مصدر فخر لمنطقة تبوك وللمملكة عمومًا، مشيدًا بما يحظى به قطاع البحث العلمي والابتكار من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، عبر تمكين المبتكرين، وتعزيز البيئة البحثية، وتطوير البنية التحتية في الجامعات؛ بما يسهم في تحقيق الريادة والتنافسية العالمية.
من جانبه، أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، على متابعتهما المستمرة للعملية التعليمة بجامعة تبوك ومنسوبيها وطلابها، مثمّنًا عنايتهما بتحفيز المبدعين والمبتكرين من أبناء وبنات المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني...

نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير سير اختبارات جامعة تبوك

نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير سير اختبارات جامعة تبوك

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد