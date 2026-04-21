نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم

واسى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، أسرة السحلي في وفاة فقيدهم فهد بن عبدالله السحلي مدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقه تبوك -رحمه الله-، جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم، لمنزل الأسرة بمدينة تبوك،
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب والد الفقيد عبدالله السحلي عن بالغ شكره وامتنانه لسمو نائب أمير تبوك، على مواساته وتعزيته في فقيدهم، التي كان لها الأثر البالغ في نفوسهم، سائلين الله العلي القدير أن يجزي سموه خير الجزاء.