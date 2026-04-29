نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن أكبر مشروع لتطوير مخططات جوهرة العروس شمال جدة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, مشروع تطوير مخططات جوهرة العروس شمال محافظة جدة، الذي يمثل أكبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، بين أمانة محافظة جدة وشركة الممتلكات المميزة، بالتحالف مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي ورجال الأعمال.

وأوضح معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي أن مشروع تطوير مخططات جوهرة العروس يغطي مساحة تتجاوز 107 ملايين متر مربع، ويضم 41 مخططًا حكوميًا توفر أكثر من 80 ألف قطعة سكنية وتجارية، إضافة إلى المرافق الخدمية والحكومية، معززةً ببنية تحتية نموذجية وشبكة طرق بطول 1344 كيلومترًا، لافتًا إلى أن المشروع يترجم مبادئ “أنسنة المُدن” وتحسين المشهد الحضري عبر توفير مرافق خدمية وحدائق نموذجية متكاملة.



من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة شركة الممتلكات المميزة طارق الهداب في كلمة ألقاها, بإطلاق أكبر شراكة إستراتيجية بين أمانة محافظة جدة، وشركة الممتلكات المميزة بالتحالف مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات؛ لإنجاز المشروع الذي يُبرز قوة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن كفاءة الإنفاق والابتكار والاستدامة تضع المشروع في مصاف الوجهات الحضرية التي تعزز دور القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي.

واطّلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على تفاصيل مشروع تطوير مخططات جوهرة العروس، وما يشمله من خدمات تقنية وبيئية متطورة تضمن جودة الحياة ومستقبل التنمية في محافظة جدة.

يُذكر أن مشروع تطوير مخططات جوهرة العروس شمال محافظة جدة يقع على مساحة تتجاوز 107 ملايين متر مربع، ويُغطي 18 حيًا سكنيًا، لأكثر من 700 ألف مستفيد، ويندرج المشروع ضمن مبادرات أمانة محافظة جدة لتطوير البنية التحتية للارتقاء بالخدمات البلدية، وتحسين جودة حياة السكان وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.