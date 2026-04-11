نائب الرئيس الأمريكي يصل إسلام آباد للمشاركة في محادثات السلام مع إيران

وصل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، وعضوية، المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسلام آباد اليوم السبت، للمشاركة في محادثات السلام المرتقبة مع وفد إيراني برعاية باكستان، حيال إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكان في استقبال الوفد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، وقائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، ووزير الداخلية، سيد محسن رضا نقوي.