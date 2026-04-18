نائب رئيس تركيا: المفاوضات بين واشنطن وطهران تحتاج وقتاً طويلاً لحسمها

نائب الرئيس التركي: المفاوضات بين واشنطن وطهران تحتاج وقتاً طويلاً لحسمها

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم السبت، إن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ستستغرق وقتاً طويلاً قبل الوصول إلى نتائج نهائية.

يشار إلى أن تركيا تقدم دعماً لجهود الوساطة التي تقودها باكستان لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وفي تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” (أ ب) ، أوضح يلماز أن هناك العديد من “الملفات الشائكة والمعقدة” المطروحة على طاولة المفاوضات، معرباً عن اعتقاده بأن الحوار بين طهران وواشنطن سيستمر رغم الصعوبات.

وأضاف يلماز: “نتمنى جميعاً أن تختتم هذه المفاوضات دفعة واحدة وفي أقصر وقت ممكن، ولكن علينا أن نكون واقعيين. هذه مباحثات شاملة ومتشعبة، وبالتالي ستستغرق بعض الوقت”.

كما شدد نائب الرئيس التركي على أن التوصل إلى تسوية شاملة بين إيران والولايات المتحدة يُعد شرطاً أساسياً لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

واختتم تصريحاته متسائلا: “ما هو السبب الجذري للأزمة؟ الحرب المستمرة. لذلك، فإن إنهاء هذه الحرب سيمثل الضمانة الأكبر لاستقرار المنطقة”