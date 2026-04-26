نادي الصقور السعودي يعلن مواعيد فعالياته لعام 2026

أعلن نادي الصقور السعودي مواعيد فعالياته الرئيسية لعام 2026، التي تتضمن مهرجانًا، ومزادين، ومعرضًا، وسباقًا للملواح، وبطولة كأس نادي الصقور.

وتستهدف فعاليات النادي التي تستمر نحو 120 يومًا تعزيز الموروث الوطني، وتأكيد حضوره محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم قطاع الصقور وتنمية الهوايات المرتبطة بها، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية وموطن للصقور للصقارين.

وتنطلق باكورة فعاليات النادي خلال العام بإقامة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس 2026، بمشاركة واسعة من نخبة المنتجين ومربّي الصقور ومزارع الإنتاج المحلية والدولية الرائدة من مختلف دول العالم، يليه مزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي (فرخ الشاهين البحري المهاجر)، ويستقبل الصقور على مدى شهرين تزامنًا مع موسم الطرح، تبدأ من 1 أكتوبر حتى 30 نوفمبر.

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي

وتشهد بداية أكتوبر انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض) أضخم حدث من نوعه عالميًا، الذي يستقبل زواره خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر 2026، متضمنًا عشرات الفعاليات في قطاعات الثقافة، والترفيه والسياحة، والبيئة، بهدف صون موروث الصقارة والصيد ونقله للأجيال الجديدة.

وينظِّم النادي سباق الملواح خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر 2026، على مدى ستة أيام يتنافس الصقارون على جوائز مالية وألقاب السباق في عددٍ من الفئات.

فيما يشهد شهر نوفمبر إقامة الحدث المرتقب سنويًا، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، أكبر تجمع للصقور في العالم، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 30 نوفمبر 2026، الذي تمكّن من كسر رقمه القياسي العالمي في عدد الصقور المشاركة، بتسجيل رقم قياسي جديد شمل تسجيل 3536 صقرًا في مسابقتي الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين، تنافست على جوائز تجاوزت 38 مليون ريال، وألقاب كؤوس الملك عبدالعزيز و”سيف الملك” و”شلفا الملك”.

وتُختتم فعاليات عام 2026 ببطولة كأس نادي الصقور، التي تقام أشواطها خلال الفترة من 21 إلى 28 ديسمبر، بمشاركة الصقارين المحليين، في أشواط تهدف إلى إبراز مهارات الصقور وسرعاتها في قطع مسافة الميدان.

يذكر أن فعاليات نادي الصقور للعام الماضي 2025 استقطبت أكثر من 800 ألف زائر، وشارك فيها أكثر من 5200 صقر.