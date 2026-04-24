نسك حج تخدم حجاج 126 دولة وتسهل التخطيط لأداء المناسك

الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الوكيل المساعد لخدمات المعتمرين والحجاج بوزارة الحج والعمرة محمد باطوق أن الوزارة عملت على تطوير حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لضيوف الرحمن، في إطار جهودها لتيسير رحلة الحج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة الإخبارية، أن منصة نسك حج تُعد من أبرز المبادرات الرقمية، حيث تقدم خدماتها لحجاج من 126 دولة غير إسلامية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التخطيط وأداء المناسك بمرونة وسلاسة.

وبيّن أن المنصة تتيح مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة، تشمل تخطيط رحلة الحج بشكل كامل، واختيار باقات السكن والإعاشة، إلى جانب حجز تذاكر السفر، بما يوفر تجربة رقمية موحدة تلبي احتياجات الحجاج من مختلف دول العالم.

إقرأ المزيد