نصائح مهمة من الحج والعمرة لضيوف الرحمن قبل السفر

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى ضرورة الالتزام بالحصول على التصاريح النظامية لأداء مناسك الحج، مؤكدة أن ذلك يعد خطوة أساسية لضمان تنظيم الرحلة وسلامة الحجاج.

وأوضحت الوزارة، عبر منصة إكس، أن الالتزام بالتصريح يسهم في تمكين الحاج من أداء مناسكه بكل يسر وطمأنينة، إلى جانب تجنبه الوقوع في المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات.

كما شددت على أهمية استعداد الحجاج قبل السفر، من خلال التأكد من سلامة الأمتعة، وتفادي حمل المواد الممنوعة، والالتزام بالإفصاح عن المقتنيات التي تتطلب ذلك، بما يسهّل إجراءات السفر ويضمن سلاسة التنقل.