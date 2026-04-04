الأطباء منعوا عنه الزيارة

نقل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة للعناية المركزة

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، نقل والده إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، منذ عدة أيام، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وكتب نجل النجم المصري الشهير، منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذا نصه: “يارب اشفيه وعافيه.. تم نقل الوالد لغرفة العناية المركزة، منذ ثاني أيام عيد الفطر الماضي، وأتمنى أن ندعي له، أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل ويعافيه، ويعود إلى منزله وأسرته ومحبيه”.

ولم يكشف أحمد أبو زهرة عن تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها والده، بينما كشف مصدر مقرب من النجم الشهير، أنه يعاني من مشكلات في التنفس، وأزمات بالرئة، مما تسبب في انخفاض مستوى الأكسجين بالجسم.

وأضاف المصدر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد تعرض لحالة إغماء بمنزله منذ عدة أيام، وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع للعديد من التحاليل الطبية، ووجه الطبيب المعالج بضرورة نقله إلى العناية المركزة، نظراً لوجود بعض المشكلات في الوظائف الحيوية، مع المتابعة الدقيقة لحالته لرفع مستوى الأكسجين.

وتابع المصدر أنه لم يتم تحديد موعد خروجه من العناية المركزة حتى الآن، كما أن الأطباء منعوا عنه الزيارة، ولا يسمح إلا لنجله فقط بالاطمئنان عليه لدقائق معدودة كل يوم.

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة، ولد بمدينة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام1959.

