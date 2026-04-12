جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد | البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان | سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة | ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى | القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز

نموذج ذكاء اصطناعي يكشف آلاف الثغرات الأمنية في البرامج

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة “أنثروبيك” تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد باسم “كلود ميثوس بريفيو”، قادر على اكتشاف ثغرات أمنية غير مكتشفة في البرمجيات.
وأوضحت الشركة أن النموذج غير متاح للعامة، ويُستخدم من قبل شركات كبرى مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت وإنفيديا لاكتشاف الثغرات في أنظمتها.

وتمكن النموذج من كشف آلاف الثغرات، بينها ثغرات قديمة في أنظمة وبرامج واسعة الاستخدام، كما استطاع تطوير أدوات لاستغلالها خلال ساعات، وهي عملية كانت تستغرق أسابيع.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض

إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض

السعودية تقود المستقبل باقتصاد رقمي وذكاء اصطناعي يعيدان تشكيل العالم

السعودية تقود المستقبل باقتصاد رقمي وذكاء اصطناعي يعيدان تشكيل العالم

وفي اختبار عملي، نجح النموذج في اختراق بيئة حاسوبية محمية وإبلاغ المسؤول بذلك، ما أثار مخاوف من إمكانية استغلال هذه القدرات في الهجمات الإلكترونية.

وأكدت أنثروبيك أنها لن تطرح النموذج للاستخدام العام، محذرة من مخاطر وصول هذه التقنيات إلى جهات خبيثة مع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي.

