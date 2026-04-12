نموذج ذكاء اصطناعي يكشف آلاف الثغرات الأمنية في البرامج

أعلنت شركة “أنثروبيك” تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد باسم “كلود ميثوس بريفيو”، قادر على اكتشاف ثغرات أمنية غير مكتشفة في البرمجيات.

وأوضحت الشركة أن النموذج غير متاح للعامة، ويُستخدم من قبل شركات كبرى مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت وإنفيديا لاكتشاف الثغرات في أنظمتها.

وتمكن النموذج من كشف آلاف الثغرات، بينها ثغرات قديمة في أنظمة وبرامج واسعة الاستخدام، كما استطاع تطوير أدوات لاستغلالها خلال ساعات، وهي عملية كانت تستغرق أسابيع.

وفي اختبار عملي، نجح النموذج في اختراق بيئة حاسوبية محمية وإبلاغ المسؤول بذلك، ما أثار مخاوف من إمكانية استغلال هذه القدرات في الهجمات الإلكترونية.

وأكدت أنثروبيك أنها لن تطرح النموذج للاستخدام العام، محذرة من مخاطر وصول هذه التقنيات إلى جهات خبيثة مع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي.